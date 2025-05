Serie B, tutte le formazioni isolane sono fuori dai playoff 

Sono terminati i campionati di serie B. Nessuna delle squadre sarde allunga la stagione con i playoff, mancati per 2 punti dalla Pan Alfieri, in B2 femminile. È stata l’ultima partita per Audax Quartucciu e Pallavolo Decimomannu, che nella prossima stagione ripartiranno dalla serie C.

Un arrivederci amaro per la Capo d’Orso Palau, in B1 femminile, battuta in casa 3-2 dalla Don Colleoni Trescore (25-21, 21-25, 25-21, 20-25, 11-15). La squadra di Guidarini chiude al settimo posto dopo un finale di stagione segnato dagli infortuni.

In B2 femminile la Pan Alfieri ha battuto il Brugherio 3-1 (25-16, 10-25, 25-18, 25-15) ma resta fuori dei playoff. Chiude al quinto posto un campionato dove è sempre stata tra le prime. Dagli altri campi non sono giunte buone notizie. Il Vero Volley Monza chiude al terzo posto con la vittoria per 3-1 sulla Smeralda Ossi (25-14, 25-12, 21-25, 25-18). Anche per le ragazze di Baldereschi un campionato eccellente e mai in pericolo. Chiude con una sconfitta il Garibaldi La Maddalena battuto 3-2 a Venegono (18-25, 24-26, 25-22, 25-18, 24-22). Una partita e un tie break infiniti. Le maddalenine, in vantaggio 2-0, terminano la stagione all’ottavo posto. Dopo una partita divertente, l’Audax Quartucciu è sconfitto 3-2 dall’Agrate (23-25, 25-22, 13-25, 25-18, 10-15).

In serie B maschile la Pallavolo Decimomannu chiude con una sconfitta e gli applausi del pubblico. Il Pozzuoli ha vinto 3-0 dopo tre set combattuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA