serie b, tre sarde vanno ai playoff 

Domenica di verdetti per le nove squadre sarde impegnate nel campionato nazionale di Serie B a squadre. In B1 maschile, volano ai playoff Tc Alghero (che pareggia 3-3 contro il Tc Rungg), Tc Terranova (3-3 a Olbia contro il Tc Bari) e Tc Cagliari (che batte 4-2 il Ct Lanciano), tutti hanno chiuso secondi nei rispettivi gironi. La Torres perde 4-2 a Montecatini, viene agganciata al quarto posto dai toscani e, per un match vinto in meno, giocherà i playout. Saluta la categoria il Tc Porto Torres, che perde 4-2 contro il Tc Milano e retrocede per un match vinto in meno rispetto al Tc Bolzano. In B1 femminile, il Tc Cagliari batte 3-1 l'Ata Battisti, chiude in testa al girone e accede alla finale playoff.

In B2 maschile, il Poggio Forte Village perde 5-1 a Roma, contro la Canottieri Roma, chiude quinto e dovrà giocare i playout. Nel femminile, la Torres festeggia la promozione senza giocare, mentre il Ct Decimomannu pareggia 2-2 contro il Quanta Club e giocherà gli spareggi promozione.



