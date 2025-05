Serie B, si riparte Il Tc Cagliari vola a Rovereto 

Dopo una domenica di pausa, il campionato a squadre di Serie B celebra la terza giornata. Nel girone 1, il Tc Cagliari, a punteggio pieno, vola a Rovereto. Nel girone 2, in casa il Tc Porto Torres ospita i milanesi del Quanta Club. Nel girone 4, la Torres Tennis gioca a Saronno, su campo dello Sporting Club. Nel girone 5, turno di riposo per gli olbiesi del Tc Terranova. Nella B1 femminile, testa-coda nel girone 2, con la capolista Torres che fa visita al fanalino di coda Salento Ta-Arnesano. In B2 maschile, dopo la conquista del primo punto, il Poggio Forte Village insegue la prima vittoria stagionale, andando a sfidare il Green Garden, squadra veneziana ancora a zero punti. Doppio impegno casalingo per la squadre sarde nel girone 7: il Tc Cagliari, dopo la vittoria nel derby regionale, gioca contro il Tc 2002 di Benevento, mentre il Tc Moneta ospita a La Maddalena il Ct Nardò, squadra a pari punti con una vittoria e una sconfitta. Due squadre sarde anche nel girone 3 della B2 femminile: il Ct Decimomannu riposa mentre il Tc Cagliari, capolista a punteggio pieno, andrà sui campi del Break Point Savona.

Dessolis stop

Sconfitta per Barbara e Marcella Dessolis nel doppio femminile del sesto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Forte Village. Le sorelle, punti di forza del Tc Cagliari nella B2, hanno ceduto 6-2, 6-1 davanti a Deborah Chiesa e Dalila Spiteri, che oggi sfideranno per il titolo Sofia Rocchetti e la spagnola Ariana Geerlings.



RIPRODUZIONE RISERVATA