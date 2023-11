Serie B, l’Esperia vuole fare subito il bis Serie C, Hubalek giocherà a Sennori 

Una vittoria per sbloccarsi di fronte al pubblico di Monte Mixi. È chiaro l’obiettivo dell’Esperia, che questo pomeriggio (17) riceve la Fortitudo Isernia per la 9ª giornata di Serie B Interregionale.

Dopo il blitz dell’Aquila, i granata cercano continuità per avvicinarsi alle zone alte della classifica. La sfida, però, è insidiosa: i molisani hanno lo stesso record (3 vittorie e 5 sconfitte) e arrivano dall’affermazione interna su Grottaferrata. Nel roster guidato da Forgione c’è anche un cagliaritano: Nicolò Doglio, esterno con un passato proprio nelle giovanili esperine.

Coach Manca spera di trovare conferme da Thiam, strabiliante all’esordio con 30 punti: «Una vittoria sarebbe preziosa per il nostro percorso», afferma il lungo senegalese, «dovremo difendere forte e mettere in campo tutte le nostre energie».

Hubalek a Sennori

Un clamoroso colpo di mercato scuote la vigilia dell’8° turno di C Unica: in casa Sennori sbarca Jiri Hubalek, noto nell’Isola per essere stato tra gli artefici della storica promozione in Serie A della Dinamo nel 2010. Inattivo dal 2019, il lungo ceco vive da qualche anno a Sorso. Dopo un lungo corteggiamento, l’Innovyou è riuscita a riportarlo in campo. Domenica (18.30) è previsto il suo esordio nella sfida casalinga con l’Astro.

Le altre partite

Sfida interna per la capolista Ferrini, che oggi (19.30) affronta Calasetta. Alle 19, invece, spazio al derby Torres-Sant’Orsola. Domani Olimpia Cagliari-Cus Sassari (17.30) e Antonianum-Elmas (18.30).



