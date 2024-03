Serie B, l’Esperia stasera si tuffa nei play-in Silver 

Inizia da Porto Recanati l’avventura dell’Esperia nei play-in “Silver” della Serie B Interregionale. Questa sera (21.15) i granata di Manca affrontano una delle prime in classifica della fase a orologio, capace di accumulare ben 8 punti negli scontri diretti della prima fase.

Gli esperini scattano dal fondo, ma promettono comunque battaglia: «Ci aspettiamo un avversario tosto», afferma l’ala Giuseppe Floridia, «Porto Recanati è una squadra dall’età media bassa, che ama alzare il ritmo e correre in transizione. In ogni caso non dovremo fare tanti calcoli sull’avversario e cercare di imporre il nostro gioco. Iniziamo la fase a orologio senza assilli di classifica, e questo ci consegna grande tranquillità. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi la stagione», conclude, «lo dobbiamo a noi stessi e alla società».

Serie C

La Serie C Unica è giunta al penultimo turno della regular season. Messa in cassaforte la vetta solitaria grazie al blitz di Quartu, l’Innovyou Sennori vuole evitare inciampi nel match di Sorso contro la Dinamo Academy Alghero (domani, 18). Questo pomeriggio la Ferrini Delogu Legnami cerca riscatto nella gara interna contro il Cus Sassari (18), mentre per l’Olimpia c’è la difficile trasferta di Sassari contro il Sant’Orsola (18). Alle 19 va in scena Elmas-Calasetta, domani si chiude con il match di Sestu tra Astro e Torres (18).



