Serie B, l’Esperia alle 17 riceve la Supernova 

Il terz’ultimo turno della regular season di B Interregionale offre alla Confelici Cagliari il delicato match casalingo contro la Stella Ebk Supernova Roma (oggi a Monte Mixi, 17). Sempre a segno nel 2025 grazie ai tre convincenti successi ottenuti a spese di Vasto, Ferentino e Amatori Pescara, gli esperini vanno a caccia di altri punti pesanti per stare in scia alla capolista Carver (che gioca in casa con l’ultima), e soprattutto migliorare il bottino negli scontri diretti in vista della seconda fase. Guidata in panchina dall’ex Virtus Bologna, Alessandro Finelli, la compagine capitolina, sesta con 8 punti in meno dei granata, e ha nel mirino la Poule Gold: «Affrontiamo un club che ha saputo dar vita a un progetto serio e ambizioso», dice l’assistente allenatore Sulis, «saremo chiamati a dare il massimo dal punto di vista fisico, controllare i rimbalzi e limitare le palle perse».

Serie A2 Femminile

Doppio impegno casalingo per le portacolori del basket sardo impegnate in A2 Femminile. Interrotta la serie negativa grazie all’affermazione autoritaria di Benevento, la Sardegna Marmi ospita al PalaRestivo la Jolly Livorno (17) in uno scontro diretto in zona playoff (quinta contro sesta in classifica). Dopo la sconfitta-beffa di sabato scorso contro il Sanga Milano, la Nuova Icom Selargius riparte dal match contro Salerno (PalaVienna, 16.45): un successo sarebbe fondamentale per la squadra di Maslarinos, che vuole agganciare proprio le campane all’ottavo posto.

Recuperi in Serie C

Durante il turno di riposo della C Unica maschile c’è spazio per due recuperi: oggi, alle 18, il PalaSerradimigni è il teatro della sfida tra Torres e Innovyou Sennori, remake dell’ultima finale. Alle 19.30, spazio a Nuoro-Antonianum.



