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20 aprile 2026 alle 00:08

Serie B, il Tc Cagliari comincia bene 

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La prima domenica del campionato di Serie B di tennis a squadre maschile e femminile ha visto in campo ben quattro rappresentative del Tc Cagliari. In Serie B1 maschile (il Tc Porto Torres ha risposato nel girone 6), i cagliaritani hanno sbancato per 5-1 i campi del Tc Parabiago. Vittoria firmata da Nicola Porcu, Noah Perfetti, Lorenzo Rocco e dallo spagnolo Carlos Sanchez Jover in singolare, e dalla coppia Perfetti/Sanchez Jover in doppio. Vittoria anche in B1 femminile (a riposo la Torres Tennis nel girone 2) per il circolo di Monte Urpinu, con il 3-1 casalingo della squadra A contro il Tc Rungg, grazie ai successi in singolare della spagnola Sra Dols Bauza, Eleonora Alvisi e Marcella Dessolis. Nella stessa categoria, sconfitta per la squadra B, impegnata nominalmente in casa, ma sui campi della Forte Village Sports Academy: il Tc Pistoia torna in Toscana con un successo per 4-0. In B2 maschile, derby regionale sul green set indoor di Poggio dei Pini e pareggio 3-3 tra Poggio Sport Village e Tc Cagliari. Ai punti conquistati per i padroni di casa da Alessandro Conca e Ludovico Sanna in singolare e da Conca e Giovanni Maria Lasio in doppio, hanno risposto gli ospiti Samuele Porcu e Marco Furlanetto in singolare, e ancora Furlanetto con lo spagnolo Bruno Pujol Navarro in doppio. Nello stesso girone, il 7, turno di riposo per i maddalenini del Tc Moneta, mentre la sfida tra Quattro Mori Tennis Team e Tc Parioli è stata rinviata a data da destinarsi per un lutto che ha colpito il circolo romano alla vigilia del match.

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