Serie B, capoterra sale al 3° posto 

Prova di carattere per l'Amatori Rugby Capoterra, che in Serie B batte 25-24 in rimonta il Rho e lo scalza dal terzo posto in classifica. Partono forte gli ospiti con due mete (la seconda trasformata). Per i padroni di casa c'è un piazzato di Aru, ma la terza meta meneghina, ancora trasformata, vale il 19-3 Rho all'intervallo. Monologo Capoterra nella ripresa, con una punizione di Aru e le mete di Valentine, Oghittu e Celembrini (trasformate ancora da Aru). Allo scadere, sul 25-19, il Rho può ribaltarla: va in meta, ma non trova la trasformazione allo scadere ed è festa capoterrese.

In A, torna alla vittoria l'Amatori Alghero, che batte 36-17 il fanalino di coda Unione Monferrato e, con il punto bonus, aggancia il Noceto al terzo posto. Ospiti in vantaggio con un piazzato e una meta trasformata, ma l'Alghero ribalta il risultato con un piazzato di Perello e tre mete firmate da Fierro (due) e Armani, con Perello che trasforma le ultime due per il 22-10. Nella ripresa. Perello si mette in proprio con due mete trasformate. Meta trasformata anche per i piemontesi.

Classifica. Serie A : Calvisano 51; Settimo Torino 46; Noceto e Amatori Alghero 42; Parma 32; Cus Milano e Piacenza 30; Amatori&Union Milano 21; Lecco 14; Unione Monferrato 1.

Serie B : Cus Genova 51; Stade Valdotain 49; Amatori Capoterra 35; Rho 33; Cernusco 30; Ivrea 29; Cus Milano 28; Varese 16; Pro Recco 12; Savona 9.

