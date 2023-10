Serie A3, per il Cus Cagliari “colpaccio” con l’aqui terme 

Il Cus Cagliari regala la prima sorpresa della propria A3 di volley. Una vittoria in trasferta alla terza giornata, a Valenza ha battuto l’Acqui Terme 3-0 (25-22, 25-18, 25-21). Tre set simili, partenza lanciata, subito in vantaggio, tentativi di riavvicinamento dei piemontesi rintuzzati dalla difesa del Cus. Il coach Ammendola ha preparato la partita disponendo la chiusura agli attacchi dei centrali avversari, decisivi nella vittoria con il Motta di Livenza, a secco ieri (6 punti). Così il muro del Cus Cagliari ha portato alla causa 11 punti. Acqui Terme al completo è squadra che punta in alto, il Cus ha risposto con manovre veloci che hanno coinvolto tutti i settori, togliendo punti di riferimento ai piemontesi. In doppia cifra vanno Calarco e Ionut con 10 punti. Nel primo set il vantaggio si assottiglia (23-22), chiudono un muro di Ambrose e un attacco di Calarco. Cus sempre avanti nel secondo dove allunga nel finale. Nel terzo tiene alto il ritmo quando Acqui Terme si avvicina, nervi saldi e chiude con un attacco di Busch e un errore in battuta dei piemontesi.

Mercoledì turno infrasettimanale. Il Cus riposa, il Sarroch gioca a Bologna. La squadra di Franchi, battuta sabato 3-1 dal Mantova, ha pagato il calo dopo un primo set esemplare e il secondo perso 38-36.

In B1 femminile, sabato a Bra mancava qualche minuto alla mezzanotte quando la Capo d’Orso Palau ha messo a terra l’ultima palla. Ha vinto 3-2 (33-31, 25-23, 20-25, 28-30, 15-12). Avanti due set, è stata rimontata, ha avuto due match point nel quarto, nel tie break è stata più efficace negli ultimi attacchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA