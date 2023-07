serie A3, il roster è fatto: Sei novità nel Cus Cagliari 

Qualche buon innesto, la conferma del nocciolo che ha conquistato la promozione (coach Simmone Ammendola compreso), l’inserimento di un paio di giovanissimi: Il Cus Cagliari è pronto a fare il proprio debutto in Serie A3 di pallavolo maschile, dove ritroverà la Polisportiva Sarlux Sarroch. La dirigenza del settore volley della polisportiva universitaria (reduce dall’interessante “tre giorni” a Volleymercato e Workshop organizzata dalla Lega Serie A a Bologna), ha lavorato per allestire una squadra in grado di ben figurare, da matricola, in terza serie.

Le conferme

Sono otto i giocatori che si godranno il frutto dei loro successi nella scorsa, esaltante stagione. Una soddisfazione particolare per giocatori sardi come il capitano Michael Menicali, Daniele Ammendola, Alessandro Enna, Andrea Durante, Riccardo Muccione, Luca Vitali, Marco Sartirani, ma anche per l’opposto Simone Calarco, elemento fondamentale nell’ultima stagione in B.

Le novità

Sei gli acquisti che serviranno a portare la squadra a un livello adeguato alla nuova categoria. A Sa Duchessa conosceranno presto il potenziale offensivo degli schiacciatori Michele Marinetti, Slawomir Busch e Matteo Miselli, la regia dell’esperto palleggiatore argentino (naturalizzato italiano, dato che è nel nostro Paese dal 2004), Martin Alberto Kindgard, che arriva da Macerata ed è alla quinta stagione in A3, dopo una lunga esperienza in A1 e A2. Dal formidabile settore giovanile azzurro arriva Ionut Ambrose (in prestito dalla Lube Civitanova), oro all’Europeo U20 e alle Olimpiadi giovanili. A proposito di giovani, c’è Giuseppe Sanna, centrale classe 2007, prodotto del vivaio cussino.

Il roster : Alessandro Enna (schiacciatore); Daniele Ammen- dola (libero); Simone Calarco (opposto); Luca Vitali (libero); Ionut Alin Ambrose (centrale); Michele Marinelli (schiacciatore); Martin A. Kindgard (palleggiato- re); Riccardo Muccione (palleggia- tore); Giuseppe Sanna (centrale); Slawomir Busch (schiacciatore); Matteo Miselli (schiacciatore); Andrea Durante (opposto); Michael Menicali (centrale). Allenatore Simone Ammendola.

