Serie A2F, il Cus Cagliari all’appuntamento decisivo 

Ultima chiamata per il Cus Cagliari, di scena oggi (15.30) a Vigarano in Gara 1 della finale playout dell’A2 Femminile di basket. Le universitarie puntano al colpaccio per provare a chiudere i conti mercoledì prossimo a Sa Duchessa: «Affrontiamo una squadra temibile», afferma coach Xaxa, «imposteremo la gara sulla tenuta difensiva».

Serie C Gold

A 80 minuti dal termine della fase a orologio della C Gold, l’Esperia non ha scelta: per migliorare il piazzamento nella griglia playoff serve una vittoria nel match casalingo che, questo pomeriggio (17), vede i granata opposti alla Tiber Roma.

Imbattuti a Monte Mixi da oltre 6 mesi, Garello e soci fanno leva sul fattore campo per superare i capitolini, ancora in lotta per l’accesso alla post season.

Serie C Silver

Il quadro delle semifinali playoff di C Silver si completa questa sera con le 3 “belle”. I fari sono puntati soprattutto sul derby del PalaSant’Elena di Quartu, con la Ferrini, capolista in regular season, che cerca di piegare i “cugini” dell’Antonianum (19).

Stracittadina decisiva anche a Sassari, dove alle 18 si affrontano Cus e Sant’Orsola. Alla stessa ora in campo anche Calasetta e Olimpia Cagliari. Resta alla finestra la Torres, unica squadra già qualificata al turno successivo.



