Serie A1F, si fa sul serio: Cagliari insegue il 3° posto 

Sono Alcaraz-Medvedev e Zverev-De Minaur le semifinali dell’Atp 500 di Vienna. Matteo Berrettini si è arreso all’australiano per 7-6(4), 6-3. Intanto Flavio Cobolli, in corsa per le Atp Finals, ha rivelato un problema muscolare: «Ma a Parigi conto di esserci», ha scritto.

I campionati

Si gioca domani il quinto e penultimo turno dei campionati nazionali di Serie A di tennis a squadre. A due turni dalla fine della regular season, si iniziano a delinerare i destini delle quattro squadre sarde in gara. Nel girone 1 di A1 femminile, il Tc Cagliari vola sui campi dell'Ata Battisti Trentino con la certezza di essere già ai playout (andata e ritorno, 22-29 novembre). Le cagliaritane (ora quarte), ospiteranno nell’ultimo il Tc Padova, terzo a un punto, cercando il sorpasso.

Tre sarde in campo in Serie A2 maschile, con destini diversi. Il Tc Terranova, ultimo nel girone 3, deve battere a Olbia lo Junior Tennis Perugia per tenere accesa la speranza di centrale la salvezza diretta (distante cinque punti). Al Tc Alghero Mp Finance, primo nel girone 4, mancano due punti per blindare i playoff (22-29): i ragazzi di capitan Gino Asara cercheranno il successo pieno sui campi dell'Amp Pavia. Nel girone 8, sfida tra ultime della classe tra Tc Padova e Torres èAmbiente, squadre già certe di dover partecipare ai playout. Nei playout maschili (gara secca il 22), chi vince si salva, chi perde gioca un tabellone a quattro con un solo posto salvezza in palio (29 novembre e, in caso di vittoria, 6 dicembre).



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