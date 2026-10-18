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19 ottobre 2026 alle 00:21

Serie A1, pareggio per il Tc cagliari 

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Il girone d'andata dei campionati nazionali di Serie A di tennis a squadre si chiude con il primo punto stagionale del Tc Cagliari nel girone 1 di A1 femminile. Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello hanno pareggiato 2-2 sui campi del Tc Padova. Cagliaritane in doppio vantaggio in apertura di giornata con i singolari vinti da Alessandra Mazzola e dall'ellenica Despina Papamichail, ma la sconfitta di Barbara Dessolis (6-4 nel set decisivo, dopo 2h42' di gioco) e la sconfitta del doppio Papamichail/Dessolis hanno pareggiato i conti per le venete.

In A2 maschile, terza vittoria consecutiva per il Tc Alghero MP Finance, che batte 6-0 il Tc Genova, con i singolari firmati da Fabrizio Andaloro, Lorenzo Carboni, Nicolò Serra e dal francese Cyril Vandermeersch (all'esordio in maglia giallorossa) e dagli stessi quattro tennisti schierati in doppio. Sconfitta con lo stesso risultato, 4-2, per il Tc Terranova (sui campi del Tennis Macerata Giuseppucci) e per la Torres Città dei Candelieri éAmbiente (a Sassari, per mano del Ct Albinea). I due punti galluresi sono stati firmati da Mats Moraing in singolare (che incassa il forfait prima del via del suo avversario) e dal doppio disputato dallo stesso tedesco e da Federico Salomone, quelli torresini da Matteo Mura in singolare e dal doppio formato dallo spagnolo Alberto Barroso Campos e da Lorenzo Ferri. ( a.bu. )

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