Serie A, per Olbia Cus e Sarroch conta solo vincere 

Penultima giornata della serie A3 di volley, al Cus Cagliari e Sarlux Sarroch non sono rimaste alternative alla vittoria, domani rispettivamente al Pala Pirastu (ore 16) con Mirandola e in Lombardia a Brugherio. Nel weekend altra tappa verso la salvezza per l’Hermaea Olbia (A2 femminile) e derby a Quartucciu, in B2 femminile, tra Audax e Alfieri.

Serie A3

Nella miriade di combinazioni e risultati incrociati c’è un solo modo per non sbagliare. Vincere. Lo sanno bene Cus Cagliari e Sarroch dopo le ultime sconfitte che hanno rimesso in discussione l’intera stagione.

Il Cus Cagliari ha bisogno della vittoria per chiudere il discorso playoff ma il Mirandola, penultimo, ha dato segni di risveglio. Un motivo in più per sentire ancora più vicino il calore della tifoseria.

Tra Brugherio e Sarlux Sarroch è uno scontro diretto in chiave salvezza. La squadra di Giombini deve ripartire dagli applausi e il sostegno che il suo pubblico ha riservato sino all’ultimo punto nella sconfitta di sabato con il già retrocesso Salsomaggiore.

Serie A2 femminile

Domani l’Hermaea Olbia gioca a Soverato, è un passaggio importante nella corsa alla salvezza. Le calabresi hanno perso le ultime quattro partite staccandosi da Olbia e Bologna appaiate al quinto posto, l’ultimo utile per restare in A2.

I tornei di B

Stasera al Pala Andreotti (ore 20,30) la Capo d’Orso Palau ospita il Cabiate in B1 femminile. È l’occasione per proseguire l’avvicinamento alla zona playoff.

In Serie B2 femminile tiene banco il quasi testa coda tra Audax Quartucciu e Pan Alfieri Cagliari, stasera al Pala Beatrice (ore 17). Si è riaccesa la speranza salvezza per l’Audax, L’Alfieri con sei vittorie in sette partite ha sgranato la classifica, ora è seconda. Esame da grande, a Terracina contro la capolista, per il Garibaldi la Maddalena. A Ossi, al Palazzetto (ore 15), La Smeralda ospita Roma 7.

Infine, per la B maschile, nel pomeriggio (ore 16) al Pala Santi si gioca Stella Azzurra Sestu–Grassobbio. Alla stessa ora il Borore attende alla Palestra Comunale il Crema.

