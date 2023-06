Serie A, per la Domus serve una deroga 

La seria A è gia una certezza. In quale stadio il Cagliari giocherà il prossimo campionato, formalmente, ancora no. La Unipol Domus, infatti, non è perfettamente a norma rispetto ai nuovi criteri infrastrutturali diramati dalla Figc per le squadre che si iscrivono al campionato maggiore (stagione 2023-2024) e avrà bisogno di una deroga (che non è in discussione) da parte della Lega nazionale professionisti serie A. Almeno per il prossimo anno non c’è il rischio che il Cagliari vada a giocare le partite casalinghe altrove: e questo perché la stessa Lega fissa la deroga per le società neopromosse. Il Cagliari, appunto. Al massimo, ma è tutto da vedere, il problema si potrebbe porre più avanti, nella stagione 2024-2025. Anche se, pure in questo caso, una “scappatoia” c’è già. Nel frattempo, però, il dibattito sullo stadio resta aperto e l’aggiornamento dei criteri infrastrutturali ripropone con forza la necessità di un nuovo impianto.

La lista

La “lista” dei compiti è abbastanza corta e di lieve entità: servizi igienici e impianto di illuminazione, soprattutto, oltre a un criterio nuovo da rispettare sulle tribune riservate agli spettatori. Ma per tutti, ammesso e non concesso che non si riescono a rispettare prima dell’inizio della stagione, è la stessa Lega che prevede la deroga: «A titolo esemplificativo», si legge nella nota di aggiornamento, «sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega nazionale serie A, per la sola stagione sportiva 2023-2024, per le società neopromosse». Il caso del Cagliari, quindi. Che anche quest’anno potrà giocare nell’impianto provvisorio costruito nel 2017, che in origine era previsto che restasse per soli tre anni, il tempo per buttare giù il vecchio Sant’Elia e costruire quello nuovo. Ogni due anni il Comune rinnova la concessione per il pubblico spettacolo e la società rossoblù sottopone la Unipol Domus a verifica strutturale ogni tre mesi.

Il progetto esecutivo

Chiarito che la deroga per le squadre neopromosse, evidentemente, non potrà valere anche per la stagione successiva, ipotizzando (e sperando) che il Cagliari possa giocare in serie A anche nella stagione 2024-2025, la Lega fissa già comunque una deroga per le società che hanno «un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato». E qui, si legge proprio il caso di Cagliari e del Cagliari. Perché, come è noto, l’iter del nuovo stadio è già in fase avanzatissima: il 3 luglio comincerà la conferenza di servizi, l’ultimo atto che darà il via al progetto esecutivo con cui l’amministrazione pubblicherà la gara internazionale (la speranza è per la fine del 2023).

Le norme

Una premessa è doverosa: la Unipol Domus, tra gli impianti provvisori, è considerato un «gioiello». «La visione delle partite dalle tribune riservate agli spettatori è unica», dicono gli esperti. Un gioiello, sì, a tal punto da essere quasi un modello (per gli stadi provvisori): lo dimostra il fatto che ci sono alcune società di calcio che sono in pieno iter per la costruzione del nuovo stadio, leggi Fiorentina e Bologna, che arriveranno in città per studiare i segreti infrastrutturali della Domus e, se possibile, riprodurli. La Lega ha anche abbassato il criterio della capienza, portandolo da 16mila (che la Domus già rispettava) a 12mila. Ma al netto di tutto questo, l’Unipol Domus resta un impianto provvisorio. Che non basta più a contenere tutti i tifosi (vedi i playoff promozione, che avrebbero riempito pure il vecchio Sant’Elia da 60mila posti) e non potrebbe nemmeno ospitare partite di livello internazionale se il Cagliari dovesse addirittura giocare in una competizione europea. Forse solo un sogno, certo. Ma che non toglie niente alla necessità di avere un nuovo stadio.

