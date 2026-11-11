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Tennis.
11 novembre 2026 alle 01:04

Serie A, le rivali dei team sardi 

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Le quattro squadre impegnate nella serie A di tennis si preparano agli spareggi. In A1 femminile, il Tc Cagliari (terza nel girone 1) sapeva già da domenica sera di dover giocarsi la salvezza nel doppio confronto con il Ct Palermo (quarta nel 2): andata il 22 in Sicilia, ritorno il 29 a Monte Urpinu. Nella A2 maschile, ieri sono andati in scena i sorteggi. Tra la A1 e il Tc Alghero Mp Finance (prima nel girone 4) ci sarà l'ostacolo Tc Lecco (primo nel 7), con andata a Maria Pia e ritorno in Lombardia. Nei playout (chi vince si salva, chi perde partecipa a un tabellone a otto: due si salvano, sei retrocedono), la Torres Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente (terza nel girone 8) ospita a Sassari il Ct Lucca (quarto nel 5), mentre il Tc Terranova (quarto nel 3) giocherà sui campi del Tc Ancona (terzo nel 5).
Lorenzo parte bene
Buona la prima per Lorenzo Carboni, che all'esordio nel Challenger Atp50 di Hersonissos ha battuto in due set col punteggio di 7-6(3), 7-5 l'elvetico Remy Bertola, testa di serie numero 4. L'algherese, bravo a superare le qualificazioni, domani affronterà negli ottavi di finale la wild card ellenica Ioannis Xilas. Intanto oggi esordirà accanto all'ucraino Volodoymyr Uzhylovskyi, come coppia numero 4 del tabellone di doppio, contro Fomin e Krutykh.

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