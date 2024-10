Serie A, la Dinamo cerca il colpo a Brescia 

Sassari. Per una coincidenza curiosa Brescia dopo aver ospitato la Dinamo Women riceve ora la Dinamo maschile. Si gioca alle 16.30 e la squadra sassarese si augura di avere un risultato diverso dalle ragazze di Restivo, beffate in volata. Di sicuro Brescia non è città di piacevoli ricordi: l'anno scorso la squadra affidata a Bucchi incassò una sonora batosta: 110-65. Quella formazione ha mantenuto i due grandi ex Bilan e Burnell, aggiungendovi un terzo giocatore, Dowe, nella stagione passata a Tortona. Inoltre ha confermato il realizzatore Della Valle (22 punti di media) e il play Cournooh. È cambiata la guida, con il play Peppe Poeta che da assistente di Pozzecco in Nazionale è diventato capo allenatore. La sua squadra ha sfiorato il tris, perché dopo aver battuto Varese e Scafati ha perso di un solo canestro a Milano. Tra le squadre più quotate Brescia è l'unica a non disputare le coppe europee per concentrare le energie solo sul campionato, anche perché ha una formazione largamente over 30.

Un paio di curiosità statistiche: per Sokolowski è la partita numero 100 in Italia. Brescia ha l'attacco più prolifico della serie A: sfiora i 100 punti.

Dinamo Women

Turno casalingo per le ragazze di coach Restivo che ospitano alle 18 il San Martino di Lupari, ancora a zero punti dopo le sconfitte con Geas Sesto e Famila Schio. Occhio al play americano di passaporto italiano D'Alie, veterana di un gruppo abbastanza giovane, e all'ala statunitense Robinson (13 punti e 7 rimbalzi di media).

