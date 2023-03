Serie A, la Dinamo a Scafati 

Sassari. Difendono il quarto posto in trasferta oggi le due Dinamo. Quella maschile gioca alle 19.30 a Scafati, contro una neopromossa che è nel gruppone delle penultime. All'andata vittoria della squadra di Bucchi per 86-76. Rispetto a quel match Scafati fa debuttare il nuovo allenatore, Sacripanti, al posto del dimissionario Caja. Occhi puntati sull'ex David Logan, 40 anni che non si vedono sul parquet come dimostrano i 15 punti di media. Per i biancoblù centrare la quinta vittoria consecutiva significa consolidare il quarto posto buono per i playoff scudetto.

A1 femminile

Un’ora e mezza prima (alle 18), scende in campo la Dinamo femminile che a Crema sfida una squadra in lotta per l'ultima posizione dei playoff scudetto, a differenza delle sassaresi di Restivo che hanno ipotecato il quarto posto. Restano ridottissime le possibilità di soffiare il terzo a Venezia che è stata capace di battere di un punto la capolista Schio. All'andata 91-64 per la Dinamo con 23 punti e 7 assist di Makurat e la clamorosa tripla doppia di Holmes: 13 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA