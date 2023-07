Serie A, il Cagliari riparte da Assemini 

Con il pre-ritiro è iniziata la stagione 2023-2024 per il Cagliari, quella del gran ritorno in Serie A. Volti sorridenti ad Asseminello (nella foto Azzi mentre firma autografi). I primi giorni riservati per lo più a visite mediche e test atletici, la preparazione inizierà giovedì. Ventotto i convocati. Assente giustificato Lapadula, che si è sottoposto a un intervento al setto nasale. Affare quasi fatto, intanto, con il Getafe per Jankto: oggi visite mediche a Villa Stuart, a Roma, in attesa di un triennale. Ed è bufera sul ministro Abodi per il commento («Non amo le ostentazioni») sul coming out del centrocampista ceco.

