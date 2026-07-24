Serie A Gold, Stojanovski nuovo terzino della Raimond 

Un terzino macedone per la Raimond. In vista della prossima A Gold di pallamano, che il sodalizio rossoblù intende affrontare con la forte motivazione di vincere lo scudetto sfiorato per 2 volte negli ultimi 4 anni, è sbarcato a Sassari il 27enne Tomche Stojanovski. Dopo 7 campionati col Butel Skopje, uno col blasonato Vardar (che vanta 16 campionati e 2 Champions) e l’ultimo con la maglia del Grk Tikves Kavadarci, Stojanovski vivrà la prima esperienza all’estero: «La passione che ho percepito in chiunque mi abbia parlato di questa squadra è stato il motivo principale della mia scelta. L’obiettivo è vincere quel titolo per cui la società lavora da quando è nata».

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