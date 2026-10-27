Serie A, Galliani non sfonda 

MILANO. Un incontro interlocutorio, un altro giorno senza decidere. La Serie A resta spaccata sul nome da candidare entro il 4 novembre per la presidenza della Figc. La riunione online tra i 14 club - mancavano Inter, Juve, Milan, Lazio, Roma e Napoli - non sposta gli equilibri tra Giovanni Malagò, il cui ottimismo cresce, e Adriano Galliani, la cui corsa dopo i primi entusiasmi non appare facile. La partita rimane tanto aperta quanto instabile, in un clima di assoluta incertezza che coinvolge anche tutte le altre componenti, abbottonate in attesa della prima mossa. Nelle prossime ore è in programma un nuovo vertice da remoto tra le leghe, con Serie A (Ezio Simonelli), Serie B (Paolo Bedin), Serie C (Matteo Marani) e LND (Giancarlo Abete).

Ottimismo

«Ero e sono molto positivo», le parole del commissario: un ottimismo rilanciato, secondo quanto filtra, dall'aumento del numero delle firme arrivate alla segreteria della Figc. Le due fazioni paiono equivalersi nei numeri: i margini sono risicati. Al momento, nessuno può garantire di ottenere l'appoggio della maggioranza. Gli ultimi indecisi, quattro o cinque (alcuni di questi devono aspettare le decisioni di proprietà straniere), risulteranno l'ago della bilancia. Tra i due pretendenti al trono federale, la spunterà chi avrà maggiore capacità di persuasione. I telefoni sono bollenti in un'ultima settimana da campagna elettorale. Malagò intanto ha segnato un punto in Giunta Coni, promuovendo con il suo intervento il rinnovo di Ugo Taucer nella carica di Procuratore Generale dello sport, per la quale c'erano state interlocuzioni con figure di rilievo dell'apparato dello Stato.

Gli schieramenti

Nella corsa Figc, c'è chi si schiera senza indugio e chi resta più nascosto, senza mostrare ancora le proprie intenzioni di voto. La linea di Luca Percassi scopre le tesi del fronte guidato dall'Atalanta e sposato dall'Inter: l'immobilismo sulle riforme e il decisionismo di Malagò piloterebbero la necessità di una virata verso Galliani, che in queste settimane si è reso disponibile a guidare il movimento. L'autorevolezza dell'ex ad di Milan e Monza non è in discussione ma qualcuno tra i club avrebbe preferito un passaggio in assemblea (l'ultima datata 15 ottobre) e solo successivamente il sondaggio verso il senatore. Altri club - capitanati da Napoli e Lecce - ricordano che la Lega ha ribadito il supporto a Malagò a inizio mese.

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