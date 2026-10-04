Serie A, esordio vincente per il Tc Alghero Mp Finance 

Tre sconfitte e una sola vittoria. Questo il bottino delle quattro squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di Serie A di tennis. Nel girone 1 di A1 femminile, il Tc Cagliari ha subito un poker amaro sui campi del Tc Prato. Nei singolari, sconfitte in due set per l'ellenica Despina Papamichail e per Barbara Dessolis (che insieme hanno perso anche in doppio), mentre Nuria Brancaccio ha ceduto solo 7-5 nel set decisivo, al termine di un match durato 2 ore e 56 minuti.

In Serie A2 maschile, bella vittoria in trasferta per il Tc Alghero Mp Finance, che nell’esordio del girone 5 ha sbancato i campi del Ct Bologna. Punti in singolare conquistati da Gabriele Maria Noce, Michele Fois e Lorenzo Carboni (sconfitta per Gabriele Pennaforti). In doppio, Carboni ha conquistato il punto in coppia con il davisman uruguaiano Ariel Behar Krell, mentre hanno perso il loro match Noce e Fois. Sconfitte per Terranova e Torres. Nel girone 4, il Tc Terranova stecca l'esordio casalingo, cedendo 5-1 a Olbia contro il Tc Barletta, unico punto gallurese conquistato in singolare da Daniel Frasconi. Nella prima giornata del girone 8, perde 4-2 ad Arezzo contro il Tennis Giotto la Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente. Tra i sassaresi, protagonista in positivo Lorenzo Ferri, che ha conquistato sia il suo singolare, sia il doppio, in coppia con il davisman norvegese Viktor Durasovic.



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