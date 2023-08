Serie A, Cagliari ospita Cervignano  

Dopo la doppietta a Settimo Torinese (2-6 e 3-4), nel weekend il Cagliari sarà impegnato al Comunale di Iglesias nel doppio incontro col Cervignano, valevole per la Poule Salvezza della A di Baseball. Playball di gara1 alle 16 di oggi, secondo incontro alle 10.30 di domani. Gli uomini di Walter Angioi non solo guidano il girone H con 12 successi, due in più del Cervignano, e 6 sconfitte, ma occupano anche le prime due posizioni della classifica del battitori del campionato con José Pablo Cuesta Lindsay (.542) e Gabriele Angioi (.495).

In B la Catalana ha già la testa ai playoff per la promozione in A che giocherà a settembre ad Alghero, mentre saranno playout per il Nuoro che, penultimo nel girone A della A2 di Softball (5 vinte, 19 perse), a settembre si giocherà la salvezza con le Pantere Lucca, ultime nel girone B (4-20).