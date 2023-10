«Seria e prudente» Giorgetti prepara la manovra anticrisi 

La manovra sarà «seria e prudente» e anche le agenzie di rating, che si esprimeranno di qui a qualche settimana, capiranno che il governo sta facendo del suo meglio per gestire un debito sempre altissimo - e ulteriormente zavorrato dal Superbonus. E lo faranno anche i mercati, che scommettono sull'Italia con «fiducia», come dimostra il successo del Btp Valore, in tre giorni quasi 13 miliardi di raccolta. Giancarlo Giorgetti si prepara a portare in Consiglio dei ministri, il 16 ottobre, la seconda legge di Bilancio del governo di centrodestra, «molto confidente» che il suo approccio sarà sostenuto con convinzione anche dalla maggioranza.

Il lavoro certo non è semplice: le risorse sono poche, come continua a ripetere anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha confermato l’intenzione di avviare con la manovra l’attuazione della delega fiscale. Le riunioni nei ministeri si susseguono per tirare le fila delle proposte e confrontarle con le potenziali coperture. La ministra Marina Calderone, al netto della conferma del taglio del cuneo contributivo anche per il 2024, sta lavorando al pacchetto sulle pensioni. Il ministro Paolo Zangrillo aspetta di capire «quante risorse ci saranno» per proseguire la stagione dei rinnovi contrattuali per la Pa, consapevole che una corsia preferenziale andrà lasciata al comparto sanità. E mentre le opposizioni si dividono sulla ricetta da proporre a difesa del Servizio sanitario (con Conte che si sfila dal confronto con Carlo Calenda e Elly Schlein) i governatori, di destra e di sinistra, dopo la strigliata della premier a Torino aspettano di capire a quali capitoli dovranno mettere mano per migliorare l’efficienza della spesa. «Io di preoccupazione non ne ho, nella misura in cui la politica italiana, la maggioranza, capisce il momento e sostiene il governo», sottolinea Giorgetti mentre tiene tutti sul filo perché ancora nessuno sa, con certezza, quali delle misure perorate troverà effettivamente posto in manovra.

