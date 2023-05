Sergio Zuncheddu e la nostra Sardegna che vuole risorgere 

Un pomeriggio votato alla riscoperta dei valori fondativi, culturali e comunitari della nostra terra quello in programma a Roma - oggi alle 18.30 - presso l’associazione culturale dei sardi “Il Gremio”. Col suo “Buongiorno SarDegna” l’autore ed editore Sergio Zuncheddu prenderà parte all’incontro affiancato da Franco Siddi, presidente di Confindustria Radio Tv e socio onorario dell’associazione sarda, chiamato a svolgerne la presentazione. L’attore algherese Alessandro Pala Greische si occuperà invece di leggere ed interpretare alcuni passi del testo selezionati per l’occasione; introdurrà l’incontro Antonio Masia, presidente dell’associazione, e si esibirà per l’occasione il pianista Emanuele Frenzilli con un brano di Ennio Porrino.

In un’indagine scrupolosa che attraversa le epoche, l’opera affronta con particolare attenzione il tema delle risorse e del potenziale inespresso di un luogo vittima - nostro malgrado - di una gestione spesso sconsiderata o, ancor più, di uno svogliato interesse nel ricavarne nuove forme di sviluppo. I numerosi racconti legati alla storia della Sardegna trovano qui una rinnovata freschezza nel delineare i caratteri tipici e più riconoscibili di un popolo fiero, ma che tanto deve fare ancora per diventare reale protagonista del suo tempo.

