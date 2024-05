Sergio Soldano spiega come allenare con il gioco 

La Nuorese calcio 1930 con organizza un incontro aperto a tutto il movimento calcistico con un ospite d'eccezione, Sergio Soldano. Domani dalle 9 alle 19, la squadra presenta l'evento "Alleniamo al gioco, alleniamo con il gioco" che vedrà l'allenatore professionista con un passato nel Parma e sette anni nell'Inter, impegnato in un incontro formativo per allenatori, appassionati e studenti nello stadio Frogheri. «Abbiamo deciso di aprire il corso anche ad appassionati e studenti per consentire anche a chi non ha il patentino di allenatore di partecipare - dicono gli organizzatori -. Siamo felici di poter ospitareper la prima volta a Nuoro, un allenatore del calibro di Soldano».

