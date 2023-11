Sergio Ramelli, la proposta divide: «Vittima dell’odio» 

Erano gli Anni di Piombo, la violenza era dei rossi come dei neri, ma ancora oggi il nome di Sergio Ramelli resta divisivo. «Pensiamo a uno spazio da intitolargli, anche piccolo purché visibile, come hanno già fatto trenta città in Italia», dice Alessio Mereu, assessore alle Politiche per la mobilità. Circa un mese fa il via libera in commissione (sei favorevoli, due astenuti, uno contrario), sicché l’ok in giunta darebbe alla dedica a Ramelli il primato di pratica più veloce della storia, mentre tante altre intitolazioni - a cominciare da quella ad Aldo Moro, statista ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio del 1978 dopo 55 giorni di prigionia - stanno in attesa. «Stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni ucciso da suoi coetanei in un momento della storia d’Italia in cui la violenza dell’estremismo seminava vittime», sottolinea Mereu. Anche a sinistra, però. «Non facciamo questioni di destra e sinistra. Basti dire che recentemente in consiglio comunale abbiamo votato all’unanimità, sulla base di una mozione, l’intitolazione di uno spazio a Emanuele Sanna, figura di spicco della sinistra sarda. Si guarda a ciò che un nome rappresenta, per il suo valore e il lustro che ha portato alla sua terra o, come nel caso di Ramelli, per far sì che non si dimentichino certe tragedie». ( p.s.)

