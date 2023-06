Sergio Porcedda condannato a 4 anni e mezzo 

Quattro anni e mezzo di reclusione: esattamente la pena chiesta dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia al termine della sua requisitoria. I giudici della Seconda sezione del Tribunale hanno condannato per bancarotta l’imprenditore Sergio Porcedda, 63 anni, ex presidente del Bologna Calcio, sospettato di aver distratto oltre 4 milioni di euro dalle casse della “Sal&C Immobiliare”.

All'origine del procedimento penale c'è il crac della “Sal” amministrata da Porcedda la quale, secondo la Procura, «al 31 dicembre 2014» aveva «un patrimonio netto negativo di oltre 10 milioni di euro, aggravatosi sino al 4 giugno» del 2015 «a 13,4 milioni». Un buco che aveva spinto il Tribunale a dichiararne il fallimento. La Sal era proprietaria del Palazzo Doglio, oggi diventato un albergo di lusso dopo essere stato acquistato nel 2017 dai titolari del gruppo russo Alliance proprietari del Forte Village. Nella ricostruzione degli inquirenti l'unica operazione compiuta dall'azienda era stata proprio l'acquisto dell'edificio. Porcedda è stato condannato per uno dei due capi d’imputazione, mentre per il secondo è stato assolto. «Il reato per cui è stata pronunciata la condanna», spiegano i difensori Leonardo Filippi e Andrea Chelo, «si presta a diverse interpretazioni di natura giuridica, trattandosi della legittima restituzione di una minima parte di finanziamenti effettuati dal socio Porcedda alla società: a fronte di un prestito che egli effettuò per oltre undici milioni di euro in un periodo in cui la società non era in dissesto, aveva ottenuto la restituzione di circa quattro milioni. Sarà certamente proposto appello». Al termine della camera di consiglio il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda ha condannato il manager a 4 anni e mezzo. Scontato il ricorso in appello.

