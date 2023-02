Sergio Pinna e quella sfida che valse la C1 alla Torres 

Sassari. Sassarese e torresino sino al midollo, con ben 189 presenze, ma anche protagonista con l’Olbia del ritorno in C2 nella stagione 1985/86 quando la difesa gallurese fu la meno battuta di tutti i gironi: appena 10 reti subite. Il portiere Sergio Pinna è uno dei pochissimi ad avere militato in entrambe le squadre. Grande personalità, cresciuto nel quartiere di Monte Rosello e poi passato nel vivaio rossoblù, ha debuttato a 17 anni nel match contro il Pietrasanta parando un rigore. L’anno successivo divenne titolare in serie D, ma per guadagnarsi il posto fisso in serie C2 dovette prima fare esperienza in prestito all’Alghero (miglior giocatore dell’Interregionale) e qualche anno dopo all’Olbia, per rientrare poi nella squadra del 1986/87 che approdò in C1. Dopo il ritiro è rimato nel calcio e mette la sua esperienza al servizio dei portieri che giocano nel Latte Dolce.

Sassari. Sassarese e torresino sino al midollo, con ben 189 presenze, ma anche protagonista con l’Olbia del ritorno in C2 nella stagione 1985/86 quando la difesa gallurese fu la meno battuta di tutti i gironi: appena 10 reti subite. Il portiere Sergio Pinna è uno dei pochissimi ad avere militato in entrambe le squadre. Grande personalità, cresciuto nel quartiere di Monte Rosello e poi passato nel vivaio rossoblù, ha debuttato a 17 anni nel match contro il Pietrasanta parando un rigore. L’anno successivo divenne titolare in serie D, ma per guadagnarsi il posto fisso in serie C2 dovette prima fare esperienza in prestito all’Alghero (miglior giocatore dell’Interregionale) e qualche anno dopo all’Olbia, per rientrare poi nella squadra del 1986/87 che approdò in C1. Dopo il ritiro è rimato nel calcio e mette la sua esperienza al servizio dei portieri che giocano nel Latte Dolce.

Sergio Pinna, partiamo da Olbia. Che ricordo ha?

«Con l’Olbia ho vinto il campionato Interregionale 1985/86, ero in prestito. Ho un bel ricordo, mi accolsero bene. Ho legato molto con i Pellegrino, una famiglia di pugili, e con i Manunta. Carlo Alberto giocava con Giampaolo Pinna, grande portiere. Due famiglie splendide».

Ricordi del derby nell’anno della promozione in C1?

«Noi eravamo belli carichi, ci stavamo giocando il campionato: dovevamo vincere e lo facemmo. Del gol di Walter Tolu sapete tutto. C’era tanta gente, tanti tifosi nostri che danno una carica speciale, e c’era anche tanta goliardia ma è andato tutto bene e questo è importante. Chiaro che da sassarese ero contentissimo, il mio cuore è sempre stato per la Torres».

Cosa significa giocare un derby per un sassarese o un olbiese?

«È la settimana in cui ti alleni di più, con più foga. Chiaro che chi è sassarese od olbiese lo sente di più, ma alla fine anche i continentali si fanno coinvolgere da questa atmosfera».

Domenica cosa sarà determinante?

«Anzitutto da torresino spero vinca la Torres. I rossoblù devono scendere in campo sereni e tranquilli per imporre il proprio gioco, se invece il gioco lo impone l’Olbia la vedo male perché comunque i galluresi quando riescono a giocare sono una squadra che ti mette in difficoltà. Poi la differenza non la farà tanto la tecnica o la tattica, quanto la personalità dei giocatori».

Che giudizio dà ai portieri?

«Mi esprimo solo su quelli della Torres che ho visto giocare. Salvato è un ottimo giocatore tra i pali, ha grandi riflessi ma deve avere più serenità ed essere più coraggioso nelle uscite. Proprio su questo fronte deve lavorare ancora. Poi la Torres per me ha anche un altro ottimo portiere come Garau che dà grande sicurezza in ogni occasione».

È un derby che conta per la classifica?

«Sì, per tutt’e due perché la stessa Torres deve vincere, la classifica non lascia ancora tranquilli».

Come vede la Torres per il finale di stagione?

«È un mistero, purtroppo è condizionata dagli infortuni e qualcuno ha pagato il salto dalla serie D ai professionisti. Manca Gigi Scotto, che è un giocatore molto importante per la Torres, e non ci sono Ruocco e Liviero, altri due giocatori di peso. Non sarà semplice il finale, ma la squadra deve imparare a fare una cosa: quando fa gol non si deve tirare indietro ma continuare a spingere, a giocare con personalità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata