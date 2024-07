Sergio Bernal,  l’indiscusso re del flamenco 

Un racconto visionario scandito per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l'eleganza della danza classica, il fuoco e la passione del flamenco. “Una noche con Sergio Bernal” è un evento speciale, inserito nel cartellone di Nora Jazz, in scena venerdì 2 agosto alle 21.30. nello suggestivo scenario del sito archeologico di Nora.

Uno spettacolo nato dalla sensibilità per la danza dell’associazione Enti Locali per lo Spettacolo - tra gli organizzatori anche del Festival Dancing Histor(y)ies da poco conclusosi tra le rovine di Tharros - e che complice la celebrazione dei 15 anni della rassegna musicale ha scelto di arricchire il programma invitando a NoraJazz uno dei più grandi interpreti del balletto mondiale. Espressione e simbolo dello spirito gitano, Sergio Bernal è considerato il re del flamenco. Già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, Bernal è una vera star internazionale della danza, presente nei più importanti teatri del mondo.

