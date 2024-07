Sergio Bernal: «La stella non sono io: è Nora» 

Della Sardegna non ha ancora scelto il piatto che ama. E sì che è già venuto varie volte, al capo di sotto e a quello di sopra. E soprattutto ama il buon cibo, e poi il mare, la famiglia e gli amici. Oltre alla danza, naturalmente. A dirla tutta, Sergio Bernal è un’icona del balletto internazionale, e il 2 agosto, alle 21.30, si esibirà a Nora, per l’International Nora Jazz Festival, con “Una noche con Sergio Bernal”.

È stato a New York, Londra, Mosca, Dubai, Roma, insomma, alcuni tra i più prestigiosi palcoscenici mondiali, eppure, il sovrano del flamenco – come lo chiamano - sostiene che il sito dell’antica città romana splende di suo e che una stella come lui nulla può aggiungere. «Quando tu vai in un palco pieno di storia come questo, non puoi arrivarci come una stella, la stella è già lì, è quel palco, lì devi essere qualcosa in più che però non è più importante di tutto il resto, al contrario lo devi valorizzare, devi essere qualcosa che si aggiunge a quel posto, che però continua a rimanere il protagonista».

Madrileno del 1990, Bernal, étoile del Balletto nazionale di Spagna (che lascia nel 2019 per fondare la sua compagnia Sergio Bernal Dance Company), ama mettere insieme la danza spagnola, il flamenco e la musica classica, perché ciascun genere riflette un aspetto della vita. Le une e l’altro ci saranno anche in “Una noche con Sergio Bernal”, prodotto da Daniele Cipriani Entertaiment: uno spettacolo ispirato alla cultura gitana con la direzione artistica di Ricardo Cue.

Che notte sarà quella di Nora?

«Inizio con “Orgia” di Joaquin Turina, e sul palco sarò con Cristina Cazorla e Carlos Romero, poi eseguo un assolo sulle note de “La morte del cigno” di Camille Saint-Saëns; e propongo un’inedita versione del “Boléro” di Maurice Ravel».

C’è un filo conduttore?

«Sì, la danza. Voglio mostrare al pubblico i diversi stili della danza spagnola. La gente conosce il flamenco, poco le altre varianti».

Danza classica e flamenco: qual è la differenza?

«Il balletto classico è una danza lieve, il flamenco è più sanguigno. Per ballarlo devi essere come una gallina, con i piedi attaccati a terra. E poi la danza spagnola e il flamenco sono più passionali».

Ha iniziato a quattro anni. Che cosa le ha insegnato la danza?

«La disciplina e la bellezza. La danza è una forma di comunicazione con il pubblico, che muove le persone lasciandole immobili. Le persone in platea stanno sedute, ma tu devi portarle a commuoversi, devi toccargli l’anima».

In varie occasioni ha ripetuto che, a teatro, più degli applausi, le piace il silenzio

«Il silenzio è una forma di potere. Il silenzio è il potere che noi artisti abbiamo quando siamo sul palcoscenico, e le persone rimangono in silenzio, attente, immerse in ciò che sta accadendo».

Chi è il suo pubblico?

«Il mio pubblico è una parte di me, perché quando sei sul palcoscenico prima di scuotere qualcuno, devi scuotere te stesso. Se tu sei capace di risvegliare emozioni in te lo farai anche con gli altri, e loro lo faranno insieme con te. Il mio pubblico è un prolungamento di me».

Che cosa distingue un bravo ballerino da un’icona della danza?

«Il cambiare qualcosa. Un ballerino pazzesco diventa un’icona quando cambia qualcosa nella danza, e può essere il suo speciale modo di arrivare al cuore della gente, oppure il suo stile di danza. Devi fare qualcosa di diverso dal consueto, essere diverso da tutti».

Come concilia la vita privata con i tempi tirannici della danza?

«La vita privata è parte della mia vita professionale. Anche se è molto importante avere tempo per stare con gli amici, perché quando racconti una storia sul palcoscenico, parli di amore, passione, tristezza, devi averle provate queste emozioni, devi avere esperienza, altrimenti non puoi raccontare niente».

