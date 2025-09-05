Sergio Bernal, il re del flamenco:  «Vorrei danzare Deus ti salvet Maria» 

Lo ha ascoltato a Castel Sant’Angelo a Roma, qualche settimana fa. Ne è rimasto incantato e gli «piacerebbe moltissimo» danzare sulle sue note. “Deus ti salvet Maria”, interpretato da Elisa Marongiu, ha sorpreso Sergio Bernal, il re del flamenco, che, chissà, potrebbe creare una coreografia per il canto sardo. Il ballerino e coreografo madrileno, 34 anni, stella internazionale della danza spagnola, dice di voler anche imparare il ballo sardo, perché i canti e le danze dell’isola sono come il flamenco: più di una danza, piuttosto «un modo di vivere autentico, libero, spontaneo».

Stasera (alle 21), al Parco regionale naturale Molentargius Saline, Bernal, apprezzato per la sua versatilità per cui eccelle nel flamenco come nel balletto classico, porterà “Una noche di flamenco”, in cui per la prima volta danza la farruca, un ballo di origine galiziana, sobrio e vigoroso, che mette in risalto la maestria ritmica dei piedi del ballerino. L’artista, che nel 2019 ha fondato la propria compagnia SB Dance Company, è il protagonista, insieme con i musicisti Daniel Jurado (chitarra), Paz De Manuel (voce) e Javier Valdunciel (percussioni), del penultimo appuntamento del Quartu Cultura Festival, organizzato dalla Fondazione Quartu Cultura.

I suoi spettacoli sono composizioni complesse. Come li costruisce?

«All’inizio faccio in modo di scuotere il pubblico, poi smorzo l’intensità, così le persone riprendono fiato. Non mi interessa impressionare, voglio condividere le emozioni che mi abitano, anche quelle più intime. Lentamente risalgo, aumento di nuovo l’energia per mostrare altre emozioni: la forza, la gioia, la passione. E quasi sempre chiudo con un brano di grande impatto».

Ama l’architettura. Vi si ispira per le sue coreografie?

«Amo l’architettura perché è un’arte che rende la vita più bella. Quando camminiamo per le strade di Roma, Cagliari, Venezia, Parigi, Londra ammiriamo la bellezza degli edifici, di un’epoca, di uno stile. Se invece pensiamo alle abitazioni, un architetto le progetta per semplificarci l’esistenza. In questo senso l’architettura fa bene alla vita. Non l’ho ancora fatto, ma costruire uno spettacolo attorno all’architettura mi sembra un’ottima idea».

In Sardegna è stato a Nora e adesso in un’area naturalistica protetta: rispetto al teatro, qual è il valore aggiunto di uno spazio all’aperto?

«Nei grandi teatri l’estetica della struttura ti conquista, ma quando cala il buio tutto scompare, resta solo la scena, modellata dalla luce artificiale. All’aperto è diverso: in un parco naturale, gli alberi, luna e perfino il rumore del mare entrano nello spettacolo. Diventano scenografia, coreografia, architettura viva. L’umidità e il vento possono essere ostacoli, ma anche punti di forza».

Nei suoi spettacoli porta le emozioni che prova in quel momento. Che periodo sta vivendo?

«È un periodo bello, sereno, anche se a tratti mi sento nervoso: cerco la crescita e questo mi spinge fuori dalla zona di comfort. A volte mi arrabbio, ho paura, ma poi mi fermo e rammento a me stesso che la vita è così: paura e gioia, amore e bellezza. Temere la novità va bene, se sbaglio, imparo e la volta dopo va meglio. Così, dentro questa calma resto in movimento: è lì che cresco».

“La morte del Cigno”, di Camille Saint-Saëns, unisce la grazia della danza classica con l’intensità del flamenco: come compie l’incanto?

«Nel Cigno , che ha le coreografie di Ricardo Cue, unisco la bellezza del balletto classico alla verità del flamenco che è energia, emozione, autenticità. È un momento di silenzio e intimità: mi connetto con me stesso e con il pubblico per raccontare non la morte (che è il tema del balletto), ma ciò che resta, una promessa di vita che continua. Ecco perché amo chiudere così: con la speranza che ciò che ho danzato oggi rimanga dentro di voi».

