Serenella Ticca: «C’era una volta...» 

Quando si vive intensamente, immergendosi nel flusso esistenziale tanto variegato quanto imprevedibile, non sempre si percepisce con lucidità ciò che accade. Serve tempo: per riflettere, per metabolizzare, per capire. Presto o tardi, però, arriva il momento della presa di coscienza: “È allora che mi sono resa conto di aver vissuto una vita davvero particolare e intensa”, dice Serenella Ticca, parlando del suo libro “C'era una volta... il mondo negato”, edito da Albatros, in cui racconta di sé e della sua famiglia, della Sardegna e in particolare di Cagliari, attraversando epoche storiche, presentando personalità comuni e illustri, raccontando vicende vissute direttamente. Piacevole come un romanzo, interessante come un saggio storico, Ticca ha realizzato un memoir prezioso, che ha valore anche sociologico e antropologico per la ricchezza di riferimenti al territorio.

Il genitore

Una laurea in giurisprudenza, la passione per la scrittura e il costante impegno professionale nel mondo della comunicazione descrivono una parte della vita dell’autrice; l’altra è quella familiare, che rappresenta un «punto di riferimento fondamentale». È la (prima) figlia di Umberto Ticca, imprenditore edile che ha contribuito a disegnare il volto del capoluogo sardo, ma non solo. Strade e dighe, allevamenti e interventi di forestazione in giro per la Sardegna danno la cifra di un impegno che lo ha sempre caratterizzato. «Lui», spiega l'autrice, «è il filo conduttore della narrazione». In occasione dell’intitolazione del viale sulla 554 al padre, nel 2005, il Comune le ha chiesto un curriculum del genitore: «Da qui l’idea di scrivere il libro, che è un dono che voglio fare a chi non ha conosciuto la Cagliari in cui ho vissuto io negli anni ’60 e ’70», spiega. «Il pensiero va proprio all’area dove sorgeva il suo cantiere centrale, culla della visione del lavoro di mio padre, e che ora porta il suo nome». Un’immersione in un mondo che è ormai distante, “negato”, recita il titolo del libro. «È una città diversa: non più bella, non più brutta, ma diversa. I giovani», continua, «meritano di aver accesso al passato: la memoria è una risorsa troppo importante perché sia trascurata». Più generazioni si avvicendano nelle pagine, supportate da puntuali documenti storici: soprattutto articoli di giornale. Raccontare la storia della famiglia Ticca, la “Famiglia Grande”, equivale a raccontare un pezzo di storia sarda. Di origini spagnole, in molti hanno lasciato il segno: un avo lontano partecipò alla battaglia della Meloria e un altro fu tra i controfirmatari dell'Atto solenne tra Eleonora D'Arborea e il re Giovanni d'Aragona. Nel secolo scorso, c'è chi si è distinto nel settore dei collegamenti: «Mio nonno», racconta, «ha fondato la prima compagnia di trasporto pubblico in provincia di Nuoro. I suoi autobus azzurri sfrecciavano nelle malridotte strade della Barbagia e dell’Ogliastra». Si aggiunge poi la partecipazione costante al dibattito culturale attraverso la promozione dell'istruzione e le intense frequentazioni con artisti, politici e intellettuali, tra cui Grazia Deledda. Alla storia familiare si alterna quella personale dell'autrice: gli anni dell'infanzia e il valore dell'amicizia; il matrimonio e il viaggio di nozze; il dolore per le perdite e le battaglie per l'affermazione del sé, «anche in contrasto con le decisioni di un padre», commenta, «che è stato molto importante, ma con cui ho dovuto discutere spesso». La spontanea associazione di idee richiama ricordi e pensieri molteplici: non sempre positivi, però, perché - si sa - nessuna vita è perfetta. «Il regalo più grande che mi ha fatto mio padre”, aggiunge «è dimostrarmi il valore di una famiglia solida». È nato così un progetto che, gradualmente, sta prendendo forma. «A Dorgali c’è la casa dei miei nonni, la vorremmo far rivivere, facendola diventare un luogo in cui ritrovare le tracce della nostra memoria, favorendo l'incontro tra passato e presente. Quello ch e ho cercato di fare anche con questo libro».

