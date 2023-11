Serenella, prigioniera in casa 

Nel bel mezzo dell’indifferenza generale, in via Baden Powell a Sant’Antioco c’è una donna sepolta viva nelle stanze della sua casa. Abita, da sola, in uno dei palazzi pericolanti di proprietà di Area, schiava delle sue condizioni di salute e di chi non interviene a risolvere una situazione disumana. Serenella Arrus, 68 anni, è costretta a letto da un ictus che l’ha colpita cinque anni fa; lo scorso ottobre, dopo essere scivolata, ha riportato una frattura scomposta alla gamba e da quel giorno non si è potuta più alzare dal suo letto.

Niente ascensore

Il palazzo è privo di ascensore. «Non posso fare niente», sospira Serenella Arrus: «Nemmeno chiedere a gran voce i miei diritti. Nelle mie condizioni di salute, e soprattutto per il fatto che sono allettata, risulta difficile anche partecipare a bandi o cose del genere. L’unica cosa che sono riuscita a fare – prosegue – è inviare qualche messaggio al sindaco, ma non ottengo risposta. Ho chiesto che mi venga data una casa al piano terra: questo mi permetterebbe di uscire almeno per prendere un pochino d’aria, accompagnata, in sedia a rotelle. Attualmente da questo palazzo è impossibile farmi uscire».

Lo stabile comporta difficoltà d’accesso per chiunque: per arrivare a casa dell’interessata occorre superare quattro rampe di scale. «Vivo in questa casa da 40 anni», riprende la donna: «Da qualche anno, però, mi è crollato il mondo addosso. La casa l’ho chiesta più volte, ma dal Comune ottengo solo silenzio. Unica cosa proposta dai servizi sociali è stato il ricovero ma io non ho bisogno di essere ricoverata: ho la necessità di vivere in un’abitazione idonea alle mie condizioni».

Area e Comune

Nonostante l’ictus, Serenella Arrus è in grado di intendere e di volere, e soprattutto di rivendicare un alloggio. Il caso pone al centro i due enti che sarebbero tenuti a gestire e a risolvere la situazione: Area e Comune.

«La signora – dice il sindaco Ignazio Locci – è sicuramente al centro di una situazione che meriterebbe di essere risolta. Ho chiesto più volte ad Area di intervenire nella ristrutturazione delle cinque case di sua proprietà che mi permetterebbero di dare risposte a diverse famiglie, compresa la signora Arrus».

Delusione e amarezza

Area glissa, ma anche il Comune avrebbe alloggi che potrebbero essere sistemati e adeguati con una spesa stimata in circa 40 mila euro, due di questi nelle case popolari di viale Trento. Mentre tutti difendono la propria posizione, resta un dato di fatto: la situazione tremenda in cui vive Serenella Arrus: «Abito sola in questa casa dove le giornate trascorrono sempre uguali. Niente ora d’aria, solo due ragazze che ringrazio perché vengono a prepararmi il pranzo e mi fanno compagnia. Per il resto – conclude la donna – tanta delusione e amarezza».

