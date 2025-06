Serenate e promesse d’amore nella notte di San Giovanni 

A Carloforte la notte di San Giovanni Battista è dedicata alle serenate e alle “Promisse”, le promesse d’amicizia o d’amore che si suggellano proprio nella notte di San Giovanni. Da qualche anno le associazioni e il Comune hanno rispolverato la tradizione che sarà riproposta anche il 23.

A partire dalle 19,30 è previsto il raduno in piazza Pegli, con l’organizzazione del comitato spontaneo di San Gian Battista, Bettj e u Gruppu Noa Casciandra, Gruppo Serenate Tabarchine. L’invito ai partecipanti è quello di indossare il coatume tradizionale l’abito tradizionale tabarchino. Nel programma della serata commedia dialettale e canti, con le tipiche serenata tabarchine. Non possono mancare canestrelli e muscatello, fino all’immancabile "Promissa”, una delle caratteristiche della notte di San Giovanni, con la promessa d’amicizia o d’amore tra due fidanzati.

Le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista sono molto partecupate a Carloforte. Oltre che un appuntamento religioso, è una festa che ha le sue origini nelle radici dei coloni tabarchini e nei festeggiamenti per San Giovanni Battista patrono di Genova. Tradizioni che hanno sempre accompagnato la comunità carlofortina. L’appuntamento lunedì è in piazza Pegli in un tripudio di promesse e serenate, con muscatello e canestrelli per mantenere viva la tradizione che si tramanda dal passato.

RIPRODUZIONE RISERVATA