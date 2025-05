Serenada a s’antiga, studi e lezioni 

A Ghilarza si punta a riscoprire le vecchie tradizioni di un tempo per non perdere per sempre tratti distintivi della storia e cultura. In questa direzione si inserisce il progetto portato avanti già da settimane dall'associazione “Poetas improvvisadores”. «L’obiettivo - spiega il presidente-poeta Celestino Mureddu - è di riportare in vita nel nostro territorio Sa serenada a s’antiga fatta con sos mutos di 60-70 anni fa: erano vere dichiarazioni d'amore». Circa venti le persone di tutto il Guilcer che partecipano alle lezioni e che spaziano in tutte le fasce d’età. Gli allievi più piccoli sono 7 alunni della prima B della scuola secondaria di primo grado di Ghilarza.

Il percorso dell’associazione si concluderà nei prossimi mesi con una rappresentazione finale lungo le vie di Ghilarza e saranno diverse abitazioni del centro storico a far da location all’evento. Ad accompagnare gli allievi nella proposizione dei mutos saranno il fisarmonicista Pietro Puddu e la giovane Irene Fodde. Intanto si prosegue con l’approfondimento di una parte importante della storia e delle tradizioni locali.

