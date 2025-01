«Serena, prendi il mio telefonino!» 

Nella classifica generale di “Ora o mai più” al termine della prima puntata, andata in onda sabato su Rai 1, Pago è quinto alle spalle di Matteo Amantia, Pierdavide Carone, Antonella Bucci e Carlotta e davanti a Loredana Errore, Anonimo Italiano e al maddalenino Valerio Scanu, che ha chiuso all’ultimo posto. Ma per il popolo dei social che ha votato da casa bilanciando il giudizio della giuria, valso al cantautore di Quartu la sesta posizione nella graduatoria dei giurati-tutor Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore, è terzo. «Il pubblico mi ha premiato come sempre», esulta Pago, affiancato nel format dalla Pravo, «e questo nonostante non abbia interagito attraverso Instagram, cosa che ha fatto arrabbiare Serena». Cioé Enardu, compagna dell’artista, 53 anni, all’anagrafe Pacifico Settembre, e in prima fila negli studi Rai per sostenerlo. «Da una parte era contentissima per com’è andata, ma dall’altra era nera perché, preso com’ero dal momento, prima che iniziasse la serata ho dimenticato di darle il mio telefonino affinché potesse aggiornare il mio profilo». E chissà come sarebbe finita. «La verità è che voglio divertire e divertirmi. Certo, più in alto sei in classifica, più sei soddisfatto, ma il mio obiettivo è godermi questa nuova bellissima esperienza».

Torna in tv con un programma che ha per protagonisti cantanti distanti dal successo: quando l’hanno chiamata cos’ha pensato?

«Che c’era la possibilità di fare musica, peraltro con un’orchestra dal vivo, cosa che accade ormai solo a Sanremo, e ho accettato. Anche se è passato qualche anno dalle prime edizioni ne avevo sentito parlare, e se ti contattano per partecipare vuol dire che hai avuto successo, che è già una grande cosa. Non penso che il successo duri per sempre, a meno che non ti chiami Vasco Rossi, e quindi no, non mi ha dato fastidio che abbiano pensato a me. Anche il titolo, “Ora o mai più”: il “mai più” per me non esiste. Puoi essere abbandonato dalla discografia e dalle radio, com’è accaduto ai concorrenti del programma, ma l’importante per me è fare il mestiere che mi piace».

In palio per il vincitore c’è la pubblicazione di un cd con alcune cover e un inedito: è già pronto?

«Non l’ho ancora scelto, e, non so gli altri, ma io ne ho un bel po’: decideremo con Patty e, credo, anche gli autori, ma soprattutto con chi produrrà la canzone. Uno dei motivi che mi ha spinto a partecipare è questo: si sente spesso parlare di Pago per “Parlo di te” e per la tv che non c’entra con la musica, “Temptation Island”, che ho fatto perché non avevo più un euro, e il “Grande Fratello”, o perché sarei un ingrato verso Maria De Filippi, cosa non vera, perché l’ho sempre ringraziata e non rinnego nulla, anche perché ci ho messo la faccia e la vita privata in quei programmi. Però, vorrei essere considerato per la cosa che faccio da più tempo, che è scrivere e cantare».

Contento del tutor?

«Non poteva andarmi meglio! Intanto, esibirmi con lei è un vantaggio enorme: potrebbe fare scena muta per la luce che irradia sul palco. È una grandissima artista, e il primo duetto per “Pensiero stupendo” è andato benissimo. Nelle puntate che rimangono canteremo altre cover, molte delle sue canzoni, e più che temerne una temo che non ce ne affidino una in particolare, che amo molto e che non svelo per ovvi motivi!».

Dei concorrenti, invece, chi teme?

«Nessuno. Ho già fatto “Music Farm” e “Tale e quale show” e li ho vinti, e se non vivi la competizione in maniera sana, la vivi male. L’unica cosa che voglio è cantare al meglio».

