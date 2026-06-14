Serena Enardu pronta a naufragare su Canale 5 

Da tre giorni Serena Enardu è diventata irraggiungibile. Almeno telefonicamente. L’influencer di Quartu farebbe parte del cast della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” e in quanto naufraga, ha dovuto consegnare il suo smartphone all’organizzazione venerdì, alla vigilia dell’inizio delle registrazioni, in programma nelle Filippine fino al 20 luglio con messa in onda a puntate a fine estate su Canale 5.

L’ex protagonista di “Uomini donne” torna dunque in televisione, e lo fa in veste di concorrente di uno dei reality show più amati dal pubblico italiano. Nel 2026 “L’Isola dei Famosi” cambia pelle, avvicinandosi molto nel meccanismo, in termini di sfide, prove di sopravvivenza ed eliminazioni, a quello di “Pechino Express”. Nella nuova formula il programma targato Mediaset abbandona lo studio, le dirette e il televoto, ma anche la location, che non è più l’Honduras bensì l’arcipelago di Caramoan.

Nuova è anche la conduttrice, ed ex opinionista, Selvaggia Lucarelli, supportata da Alvin, che torna nel ruolo di inviato. Il format suscita parecchia curiosità. Il resto lo fanno i concorrenti selezionati tra ex gieffini e miss, influencer e volti storici dello piccolo schermo: oltre a Serena Enardu, tra presenze ufficiali, supposizioni e gossip per le Filippine sarebbero partiti Patrick Ray Pugliese, Pierpaolo Pretelli, Flavio Ubirti, Eva Grimaldi, Danny Mendez, Zeudi Di Palma, Raffaella Fico e Francesco Chiofalo, più la giornalista Claudia Peroni, il modello Alex Caniggia, il creator Il Musazzi, Daniele Iaià, vincitore del reality “Too Hot To Handle Italia”, da cui arriverebbe anche Michelle Veronesi, l’imprenditore Alberto Fontana, l’ex fidanzata di Cesare Cremonini Martina Maggiore, la figlia d’arte (di Asia Argento e Morgan) Anna Lou Castoldi.

In forse Luca Onestini, Pasquale Laricchia e la modella Oumaima Ouadoudi. Per Serena, che torna in tv a distanza di diversi anni dalle ultime esperienze del “Grande Fratello Vip” e di “Temptation Island”, vissute in coppia col compagno, il cantante Pago, quartese come lei, “L’Isola dei Famosi”, con le sue restrizioni e privazioni, non sarà una passeggiata. La bella e sportiva imprenditrice sarda, che tra un mese compirà 50 anni, non teme la competizione, anche se all’Isola la dura legge del reality, che Serena ha avuto modo di testare nei suoi trascorsi televisivi, è amplificata dalle condizioni estreme che caratterizzano la quotidianità dei naufraghi, che dovranno imparare a convivere con la natura selvaggia del sud-est asiatico, colpito da poco dal terremoto ( i.g. ).

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