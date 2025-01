Serena Collu e quel “Caffè all’alba” 

Carpe diem, sì, ma cosa succede se quell’attimo, che abbiamo afferrato, non è quello giusto per noi? Ce lo racconta Serena Collu, in arte Sere, ventiduenne cantautrice cagliaritana, nel suo nuovo singolo: “Caffè all’alba”. Una storia di rinascita in chiave urban pop, che insieme ai singoli che l’hanno preceduta, da “Ingranaggi” a “Chiodi fissi”, da “Compromessa” a “Swag Pop Corn”, racconta di un percorso in continua crescita. Disponibile su tutte le piattaforme, “Caffè all’alba”, ora, è accompagnato su YouTube anche dal video girato, vicino ad Arezzo, da Nicholas Baldini e Federico Pasqui. «Questo singolo parla del periodo che stavo vivendo, ma è nato da un esercizio, che un mio docente ci ha dato», ha raccontato Sere, che oggi vive a Milano, dove studia musica alla Scuola Civica Abbado. «Ci ha chiesto di costruire una canzone partendo da 5 delle 20 parole che aveva scelto per noi dal dizionario. Ho usato alba, galera, gioco, urla e chakra, le ho unite a un giro che avevo creato e in pochissimo tempo è nata “Caffè all’alba”».

Rappresenta un percorso di guarigione, ma da cosa?

«A volte la nostra vita è appesa a un filo, che viene manipolato da una sola persona, quando in una relazione ti ritrovi a fare le capriole per cose che non esistono. Arriva sempre il momento, in cui tutta quell’impalcatura fittizia cade ed è una cosa di cui ti accorgi solo quando hai delle persone vicine, che ti fanno aprire gli occhi, ti fanno ragione, ti stanno accanto».

Nel singolo canta: «22 anni di carpe diem ma non per me». A cosa si riferisce?

«A Capodanno del 2024, ero con tutti i miei amici a Milano e una delle frasi che giravano di più era carpe diem. Quel motto non era per me, per tutto quello che ho passato, per l’ambivalenza di ciò che puoi cogliere e ciò che, invece, devi lasciare, perché non ne vale la pena. Insomma, l’attimo che avevo acchiappato e vissuto non era quello giusto per me».

Un invito alla riflessione, anche in amore?

«Soprattutto! Io sono molto istintiva, dei disastri che combino me ne accorgo sempre dopo. Sto cercando di essere meno impulsiva, di fermarmi a ragionare ma è difficile, perché non sono fatta così. A livello professionale, invece, sono è più riflessiva. Però, credo che se segui l’istinto è perché quella cosa ti piace veramente, quindi è molto probabile che ti porti qualcosa di bello».

A che punto si sente del suo percorso artistico e personale?

«Dal punto di vista artistico sento di essere cresciuta moltissimo, da quello personale anche, ma non si finisce mai di lavorare su se stessi! E, soprattutto, di studiare, approfondire, ricercare. Questo è il mio motto. Nella musica che fai è inevitabile volere sempre di più, non accontentarsi e cercare di crescere sempre di più, così come nella vita è bello e necessario avere quello spazio di evoluzione, che ti permette di migliorare e andare avanti. Direi che, per il tempo in cui sono, ci sono».

Ha trascorso le feste nella sua Sardegna?

«Assolutamente. La mia famiglia mi manca tantissimo, tutti i giorni, e se all’inizio ero galvanizzata all’idea di avere la mia indipendenza qui a Milano e costruire la mia vita, adesso sono certa che il valore più importante sia quello della famiglia. Sono felice di aver capito chi mi vuole bene davvero».

