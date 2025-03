Serena Carta Mantilla è la nuova voce dei Tazenda 

Si chiama Serena Carta Mantilla, è nata a Olmedo, vive a Padru, ha 34 anni, ed è già stata corista di Mario Biondi e Renato Zero. Oggi è la nuova voce dei Tazenda. «In un momento storico come questo», spiegano i due fondatori del gruppo, «sentivamo la necessità di aprire il palco ad una voce femminile: un’artista giovane e di talento alla quale affidare colori molto importanti per trasmettere altrettanti sfumature della nostra poetica. Con Serena abbiamo iniziato ad intraprendere questo viaggio». Così, dopo Andrea Parodi, l’immenso Andrea Prodi, l’indimenticabile Andrea Parodi; dopo Beppe Dettori; dopo Nicola Nite, i Tazenda di Gigi Camedda e Gino Marielli puntano su una giovane artista di grande talento. Sui social, bellissima, dove condivide i suoi scatti, si presenta così: «Canto, compongo, scrivo. Amo gli animali alla follia. Adoro il buon cibo e la gentilezza. Detesto bulli e zecche. In quest’ordine».

La tournée

E allora ecco che con Gigi Camedda (voce e tastiera) e Gino Marielli (chitarre e voce) saranno sul palco, a completare questa nuova versione dei Tazenda, Massimo Cossu alle chitarre, Massimo Canu al basso, Luca Folino alla batteria. Il tour 2025 si intitola “Bonas Noas” e va riscoprire il messaggio di quel brano, inserito nell’album “Fortza paris” (il quinto dei Tazenda, pubblicato nel 1995 dalla Visa Record e dalla Dischi Ricordi, l’ultimo completamente composto di inediti al quale parteciperà il cantante Andrea Parodi), che attribuiva alla poesia lo straordinario potere di saper portare quelle buone notizie, quelle risposte costruttive, positive e rivoluzionarie di cui tutti abbiamo bisogno. Oggi più che mai.

Le canzoni

La scaletta del tour prevede, come al solito, alcuni brani imprescindibili della vasta carriera della band, ma anche tracce che vanno a ripercorre il tema del tour stesso: a cominciare ovviamente da “Bonas Noas” con il suo inno all’arte e alla poesia, «depositarie di una risposta che l’umanità fatica a trovare. E che sempre di meno affida a quella preghiera semplice che dovrebbe confortare senza diventare ottuso affidarsi alla magia», spiegano gli artisti. E poi “Carrasecare”, per tornare là da dove i Tazenda hannoo iniziato nel lontano 1988. “Pitzinnos in sa gherra”, che ha regalato ai Tazenda l’applauso più lungo all’Ariston durante il Festival di Sanremo del 1992 «e che è tristemente sempre più attuale». Ancora “Astrolicamus”, «per riscoprire quelle porte dentro di noi che saprebbero aprirsi al mistero: alla ricerca di altre risposte». Che possano essere “Bonas Noas”. ( f. f. )

