“Sere Fai d’estate”, spettacoli e incontri 

Da luglio a settembre tornano le “Sere Fai d’Estate”, un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del Fondo per l’ambiente italiano che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire l’esperienza di una visita al tramonto, partecipare a iniziative speciali o godere della magica atmosfera delle sere estive immersi in luoghi unici.

Tra le tante proposte: picnic sul prato, aperitivi all’ombra di alberi centenari o in loggia e cene sotto le stelle o a lume di candela, concerti e spettacoli al chiaro di luna, lezioni di astronomia e visite guidate tematiche, incontri e conferenze, ma anche trekking e passeggiate guidate serali per scoprire sotto un’altra luce le bellezze che circondano i beni del Fai.

Con l’arrivo dell’estate, le Saline Conti Vecchi apriranno le porte oltre l’orario consueto per un ciclo di “Aperitivi al tramonto”, speciali tour in trenino all’interno della salina con visita libera agli edifici storici degli anni Trenta e aperitivo in cortile con sottofondo jazz. Gli appuntamenti si susseguiranno nelle serate di venerdì 28 e sabato 29 luglio, venerdì 4, 11, 18, 25 e sabato 26 agosto.

Torna con due date estive anche “Astronomi per una notte” sabato 12 agosto, speciale serata dedicata all’osservazione guidata del cielo in collaborazione con l’Associazione Astrofili Sardi. Sabato 19 agosto alle 20,30 è invece atteso il ritorno di Claudia Aru, che porterà la Sardegna nel mondo e il mondo in Sardegna grazie all’utilizzo di sonorità che attraversano tutti i continenti una suggestiva esperienza multisensoriale che rappresenta un invito a scoprire e conoscere la cultura regionale attraverso la musica. Per l’occasione sarà possibile un aperitivo in loco. Per informazioni sugli eventi, giorni e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni: www.serefai.it .

