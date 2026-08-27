Sere d’estate, in via Thiesi la festa dei bimbi 

Ultimo atto, nel segno dei bambini e delle famiglie, della rassegna “Sere d’Estate” a Quartucciu. Oggi dalle 18, il Parco della Gioia di via Thiesi ospiterà un pomeriggio di animazione con giochi, palloncini, bolle di sapone e truccabimbi.

«È l’ultimo appuntamento dell’estate, al termine di un programma pianificato insieme al consigliere Simone Santabarbara sulla base delle esigenze e delle richieste dei cittadini», spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini. Per il gran finale la scelta è ricaduta su uno spazio particolarmente amato dalle famiglie. «Abbiamo voluto valorizzare il Parco della Gioia, un piccolo polmone verde all’interno di un quartiere a misura di famiglia e un luogo molto caro ai cittadini». L’obiettivo è salutare l’estate con un’occasione di incontro dedicata ai più piccoli. «Vogliamo che sia un momento conclusivo di gioia, con attività ludiche e occasioni di socializzazione per i bambini e le loro famiglie», conclude Contini.

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