Sere d’estate in silenzio (per ora) 

Grandi nomi finora non sono stati annunciati, a differenza del resto dell’Isola dove invece c’è l’imbarazzo della scelta. E, a dire il vero, per il momento c’è solo una proposta da definire. Per la stagione estiva a Torregrande e città c’è solo l’idea di un programma, peraltro ancora da limare. Qualche serata interessante arriverà, come sempre, dal festival Dromos. Ma l’iniziativa del Comune stenta a farsi strada. Il programma di massima è stato, infatti, stilato dal direttivo del Centro commerciale naturale di Torregrande che sta lavorando per la stagione nella borgata marina: musica dal vivo,cabaret, giornate a tema compresa quella ecologica, fine settimana dedicati alla degustazione di prodotti locali. E poi tanto sport, con eventi interessanti a livello nazionale. Ma per avere un’idea più precisa occorre aspettare. «Abbiamo fatto un primo incontro», annuncia l’assessore agli Spettacoli e Sport Tonio Franceschi. «A fine mese ci incontriamo ancora per definire i dettagli, anche in accordo con il resto della Giunta». Intanto l’associazione sollecita la pulizia della spiaggia e la disinfestazione: la sera a Torregrande ospiti sgradite sono le zanzare.

Le proposte

Il presidente dell’associazione Luigi Casu è ottimista: «Abbiamo riscontrato disponibilità alla collaborazione da parte del Comune, che ci ha rassicurato anche sul fronte cantiere nel lungomare: entro giugno dovrebbero concludere e aprire». Per il resto l’associazione ha messo giù un elenco di serate di intrattenimento: «Ci sarà ancora la sfilata canina, che richiama sempre tanta attenzione ma anche il concerto Patrick and friends, col musicista che ha dato la sua disponibilità a esibirsi per una serata di beneficenza». Poi c’è tanto sport, con appuntamenti organizzati da Eolo, a partire dal 24 maggio, col campionato nazionale di beach rugby, il 7 giugno campionati sardi di beach tennis, Ichnos vintage cup di windsurf a fine giugno, ancora altre date dedicate al beach tennis fino a settembre e «per concludere a metà novembre Open water challenge, la finale del campionato italiano di wingfoil» spiega Eddi Piana, «Un calendario di eventi che rappresentano un’importante opportunità di valorizzazione della borgata marina, generando visibilità e indotto economico sul territorio. Per l’estate ci saranno anche i campi per i bambini che saranno impegnati nelle diverse attività sportive, da beach tennis a windsurf».

Il Comune

Si dovrà, inoltre, valutare l’Area grandi eventi come spazio per le serate. I lavori sono conclusi e si attende il collaudo. «Entro due settimane dovremmo avere la certezza della disponibilità» aggiunge l’assessore Franceschi. «Sulle proposte dell’associazione ora ci confronteremo ancora, anche con gli assessori alle Attività produttive e alla Cultura, delega che ha il sindaco. Entro fine maggio, comunque, dovremmo avere un programma preciso, con tanto di disponibilità finanziaria».

