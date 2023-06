Sere d’estate con Shopping  sotto le stelle 

“Shopping sotto le stelle” festeggia 15 anni. E ogni martedì, partire dall’11 luglio, in onore a questo “anniversario di cristallo” i negozianti daranno vita a “Scintillio in centro” «per richiamare non solo il cristallo ma come augurio di una stagione scintillante». Il Centro commerciale naturale “Centro città Oristano”, con il supporto della Confcommercio e del Comune, riproporrà lo schema ormai collaudato: ogni martedì apertura straordinaria dei negozi dalle 22 alle 24 con la chiusura delle strade non pedonali, animazione e «novità assoluta, due concorsi: uno che premierà chi farà gli acquisti nelle attività aderenti e uno fotografico organizzato dall’associazione fotografica Dyaphrama», fanno sapere gli organizzatori. Martedì 11 si inizia con la festa anni Cinquanta in collaborazione con i Vespa club provinciali, il Fiat 500 club cittadino, l’associazione “La volantina” e i collezionisti privati. «In tutte le vie coinvolte nella manifestazione saranno posteggiati veicoli d’epoca simbolo di quel decennio.Tutti sono invitati a partecipare costruendo un’atmosfera vintage: le attività tramite vetrine e musica, bar e ristoranti con menù a tema, chiunque con abbigliamento, trucco, parrucco e accessori anni Cinquanta», precisano dal Centro commerciale naturale. ( m.g. )

