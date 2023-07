Sere d’estate con i giochi a squadre 

Giovani e meno giovani protagonisti ai "Giochi estivi multisport" che si svolgono dal 2004. Dieci le squadre divise in sette discipline, dal volley, al biliardino, al tennis e alle bocce. La vittoria è andata alle "Pigne dello Scantinato" contro "Gli amici di Chiara". Nel girone "Simpatia", successo dei vecchietti de "Sa Caladroxa" in finale sui "Liverpoolli".

Menzioni speciali per Valentino Vargiu, miglior giocatore del torneo, per Riccardo Pili (73 anni, il meno giovane della manifestazione), per Manuela Porru, miglior giocatrice del torneo, e per Alessio Mucelli, imbattuto al biliardino. (r. s.)

