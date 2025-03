Serd, lo stop “temporaneo” dura da 2 anni 

Era l’11 gennaio del 2023 quando in un laconico comunicato l’Asl aveva annunciato il trasferimento “temporaneo” del Serd di Quartu, in via dei Valenzani a Cagliari, fino a “data da definirsi”.Da allora sono passati più di due anni e il servizio non è stato mai più riattivato.In via Cavour, dove era ospitato prima, restano un portone chiuso e decine di ex utenti che bivaccano nella zona, alcuni che ancora protestano bussando violentemente alle porte come se qualcuno potesse aprire.

Il trasferimento era stato reso necessario per via dell’inadeguatezza dei locali ma da allora, nonostante richieste, lamentele e solleciti, non sono stati trovati altri spazi, con buona pace di tutte quelle persone che non riescono, per motivi vari, a recarsi a Cagliari.Sulla questione è intervenuto, per sollecitare ancora una volta la riapertura, il segretario della Uil Guido Sarritzu: «Da anni denunciamo prima lo stato di abbandono della struttura e poi il trasferimento forzato dovuto alla sua inagibilità. Oggi ci troviamo senza un servizio essenziale per la salute pubblica, con gravi disagi per gli utenti, costretti a recarsi presso la struttura di Cagliari. La terza città della Sardegna non può permettersi di restare senza un presidio sanitario fondamentale come il Serd. Il trasferimento forzato a Cagliari rappresenta un ostacolo enorme per chi ha bisogno di cure, con evidenti difficoltà logistiche e organizzative, soprattutto per le persone più fragili». La chiusura del Serd «non è solo un problema sanitario, ma anche sociale e rischia di aggravare il disagio e l’emarginazione di chi combatte contro le dipendenze». ( g. da. )

RIPRODUZIONE RISERVATA