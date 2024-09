Serd chiuso: allarme eroinomani 

Dopo un anno di chiusura forzata, si cerca una nuova sede per il Serd, il servizio per le tossicodipendenze, che era ospitato in pieno centro storico, in via Cavour.L’Asl ha chiesto la disponibilità di locali alla Regione e al Comune, ed è in attesa di una risposta concreta per poter riattivare al più presto il servizio.

Allarme eroinomani

Il venir meno di una struttura così importante sta creando infatti enormi problemi: dietro la basilica di Sant’Elena, nascosti da auto e vegetazione, ci si apparta per drogarsi e via Cavour, laddove prima c’era il servizio dove si distribuiva anche il metadone, è diventata terra di bivacchi e schiamazzi con tanto di cumuli di bottiglie lasciati ovunque e bisogni agli angoli della strada con tanto di tanfo insopportabile che costringe i passanti a tenersi lontani.Più volte sono state inoltrate anche segnalazioni alle forze dell’ordine.

Le porte in via Cavour erano state chiuse lo scorso anno per via dei locali non adeguati. L’edificio, all’interno di un cortile che dall’esterno ha le sembianze di un’antica casa campidanese, era composto da un piano terra, un primo piano, una mansarda e da uno scantinato adibito a deposito dei materiali e farmaci che ogni volta che pioveva finiva sott’acqua. E poi gli spazi non erano sufficienti per utenti e operatori.

Allarme del parroco

«La chiusura del Serd e quello che ne consegue è un problema che va affrontato» dice il parroco della basilica don Alfredo Fadda, «c’è l’esigenza che gli utenti che ne usufruivano, siano aiutati. Confidiamo che sia trovata un’altra sede quanto prima, perché queste persone vanno assistite come prima e anzi meglio di prima». Il parroco ammette che «qualche volta è capitato anche a me di vedere qualcuno nascosto dalla parte del cortile fuori dalla chiesa, verso via Eleonora d’Arborea. Sono persone che indubbiamente hanno bisogno di aiuto e di assistenza e che non possono essere lasciate sole».

I sindacati

E sulla questione Serd è intervenuta di nuovo anche la Uil con il suo segretario confederale Guido Sarritzu. «Urge costruire una cabina di regia delle politiche sanitarie, un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale, le parti sociali e l’azienda», dice. «Quartu merita una maggiore attenzione da parte delle istituzioni regionali. È quanto mai urgente risolvere il problema relativo alla riapertura del Serd. Siamo a conoscenza di interlocuzioni tra l’Asl e il Comune per trovare sedi adeguate e speriamo che questo avvenga il più presto possibile». Ricordiamo che «Quartu è la terza città della Sardegna e merita rispetto e attenzione».

Anche il rappresentante della Cisna e consigliere comunale Lucio Torru aveva sollecitato la riapertura, portando la questione in consiglio comunale.

