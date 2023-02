Serd bloccato, appello del Comune 

Sono diverse le criticità che condizionano l’erogazione delle prestazioni sanitarie nel poliambulatorio di Sant’Efisio di Siniscola. Dopo le lamentele sollevate dall’ex deputata Mara Lapia sulla mancata riattivazione delle terapie oncologiche, la vice sindaco Angela Bulla sottolinea: «Oltre a quel problema che crea disagi per tanti pazienti costretti a ricorrere a lunghe trasferte per le cure antiblastiche la situazione di altri servizi è assai più grave, come il Serd e il Centro di igiene mentale i cui assistiti si trovano senza nessuna cura per la totale assenza degli specialisti». Se per il Cim la situazione non è bloccata del tutto, in quanto anche se in modo sporadico arriva l’unico medico che opera in provincia, nel Serd la paralisi è totale. «Altra rivendicazione riguarda le attività di prevenzione per i tumori al seno, avevamo chiesto un mammografo che però è stato destinato altrove». (f. u.)

