Serd ancora chiuso, disagi e proteste 

Sarebbe dovuta essere una chiusura momentanea invece, dopo un anno e mezzo dal trasferimento a Cagliari in via dei Valenzani, i locali del Serd in città non hanno mai riaperto.

Le porte si erano chiuse a gennaio del 2023 per via dei locali inadeguati, quelli di via Cavour, che non consentivano di svolgere il servizio, ma da allora niente è stato fatto per cercare una nuova sede.Con buona pace degli utenti costretti a sopportare enormi disagi, dovendo andare a Cagliari anche solo per ritirare il metadone.

Proteste

Tra questi c’è Antonello Borea 60 anni: «Sono invalido» racconta, «ho problemi a un piede ma fino a poco tempo fa potevo comunque spostarmi agevolmente con il mio motorino elettrico. Di recente me lo hanno rubato e io non so più come fare, perché non riesco ad arrivare a Cagliari. Nelle mie condizioni non riesco a prendere il pullman». La chiusura dei locali in via Cavour, aggiunge, «è stata per me e per tutti gli altri che usufruivano del servizio un fulmine a ciel sereno che ci ha creato enormi disagi. Non è possibile che una città come Quartu non abbia un servizio come questo. Potrebbero riaprirlo anche in viale Colombo dove c’è il centro di salute mentale perché lì ci sono ampi spazi».

Locali fatiscenti

La chiusura era arrivata appunto per via delle condizioni dei locali di via Cavour. L’edificio è composto da un piano terra, un primo piano, una mansarda e da uno scantinato adibito a deposito dei materiali e farmaci che ogni volta che pioveva finiva sott’acqua. E poi gli spazi non sono sufficienti per utenti e operatori. Da tempo anche i sindacati chiedevano un trasloco in altri locali invece si era preferito spostare tutto a Cagliari.

I cittadini

«Il Serd sia un servizio di cui la città non può privarsi» dice Aldo Puddu orafo con attività di fianco ai vecchi locali in via Cavour, «perché ci sono tanti pazienti che hanno necessità, però via Cavour non è idoneo, gli spazi vanno trovati in periferia». Dello stesso avviso anche un residente Maria Bonaria Dessì, «erano qui a due passi da casa mia da trent’anni» racconta, «ne abbiamo viste tante ma è chiaro che qui non potevano stare, in pieno centro storico. C’è tanta periferia dove trovare una struttura adeguata».

Anche il rappresentante della Cisna e consigliere comunale Lucio Torru ha sollecitato la riapertura «per porre fine a tutti i disagi che gli utenti, spesso senza auto e impossibilitati a prendere i mezzi, sono costretti a sopportare».

RIPRODUZIONE RISERVATA