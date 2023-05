Serbia, spari dall’auto: un’altra strage 

Belgrado. La Serbia è sconvolta e sotto shock per la seconda strage immotivata di persone innocenti avvenuta nel Paese nel giro di due giorni. E il presidente Aleksandar Vucic ha annunciato un pacchetto di misure draconiane dirette a ridurre sensibilmente l’alto numero di armi in circolazione, con controlli drastici sul possesso e l’uso di pistole e armi da fuoco, e un forte inasprimento delle pene previste per i casi di violazione della legge. Nel primo dei tre giorni di lutto nazionale proclamato per il massacro del 3 maggio in una scuola primaria di Belgrado ad opera di un allievo 13enne dello stesso istituto - con un bilancio di nove morti, otto dei quali alunni, e sette feriti - l’intero Paese si è svegliato incredulo e scioccato alla notizia di una nuova terribile strage avvenuta in tre villaggi intorno a Mladenovac, cittadina a una sessantina di km a sud della capitale. Autore della mattanza un giovane di 21 anni che, sparando indiscriminatamente con un’arma automatica a bordo di un’auto guidata da un complice, ha ucciso sul colpo otto persone, ferendone altre 14. Teatro del terrore notturno le piccole località di campagna di Dubona, Malo Orasje e Sepsin, dove si sono riversate prontamente ingenti forze di polizia.